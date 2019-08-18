2019-08-18T07:37:57+03:00
Происшествия

В Раздольном спасатели вызволили из пожара трех человек

Горела квартира в пятиэтажном доме на улице Лазо
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 17 августа в приморском поселке Раздольное загорелась квартира. Огнеборцы спасли из пожара трех человек.

В 10:55 на пульт пожарной охраны Надеждинского района поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного панельного дома в поселке Раздольное на улице Лазо.

К месту вызова уже через 10 минут прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление, поэтому пришлось задействовать звено газодымозащитной службы.

В ходе разведки выяснилось, что в жилом помещении горит диван, шкаф и вещи. Из отрезанных дымом и пламенем квартир брандмейстеры при помощи спасательных устройств вызволили нескольких человек, в том числе дети. Медицинская помощь им не понадобилась. Еще три человека были эвакуированы.

В 11.13 пожар был локализован, в 12.07 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 32 кв. м. С огнем боролись 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье восстановили движение по мосту через реку Лобога
МЧС предупреждает: на реках Приморья возможны паводки
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 августа: сильные дожди и умеренный ветер
Гуляющая по трассе буренка «нокаутировала» авто
Машина спасателей перевернулась в Приморском крае
Не опять, а снова: сеть «Самбери» эвакуировала дальневосточных покупателей
У «бетономешалки» отказали тормоза: трое людей госпитализированы
Пробка на трассе Владивосток - Хабаровск огибает целый поселок
Проезда нет: 15 участков дорог в Приморье затопило
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
На приморца напали в подъезде из-за 50 тысяч рублей
Как в видеоиграх: пациент больницы угнал машину скорой помощи в Приморье
Погода во Владивостоке на 17 августа 2019 года: днем до +21 градуса, небольшие осадки
Улицы, переулки и остановки Владивостока получили свои названия
Главное – ноги в тепле: во Владивостоке пенсионер в тапочках и без одежды разгуливает в подъезде многоэтажки
Ни пройти, ни проехать: в 9 муниципалитетах Приморья ограничен проезд из-за непогоды