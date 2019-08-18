В Раздольном спасатели вызволили из пожара трех человек

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-18T07:37:57+03:00

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Утром 17 августа в приморском поселке Раздольное загорелась квартира. Огнеборцы спасли из пожара трех человек.

В 10:55 на пульт пожарной охраны Надеждинского района поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного панельного дома в поселке Раздольное на улице Лазо.

К месту вызова уже через 10 минут прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление, поэтому пришлось задействовать звено газодымозащитной службы.

В ходе разведки выяснилось, что в жилом помещении горит диван, шкаф и вещи. Из отрезанных дымом и пламенем квартир брандмейстеры при помощи спасательных устройств вызволили нескольких человек, в том числе дети. Медицинская помощь им не понадобилась. Еще три человека были эвакуированы.

В 11.13 пожар был локализован, в 12.07 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 32 кв. м. С огнем боролись 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU