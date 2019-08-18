В Приморье восстановили движение по мосту через реку Лобога

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-18T08:54:29+03:00

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В Приморье восстановили проезд по мосту через реку Лобога. По-прежнему нет проезда на 15 участках дорог края. Там, где это возможно, работает техника, а восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды.

В Шкотовском районе после спада воды восстановлено движение у поселка Смоляниново через реку Лобога на 49-и километре автодороги Артем–Находка–Порт Восточный. После окончательного спада воды приступят к восстановлению дорожного полотна на этом участке.

В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. На 3-м километре дороги Барабаш–Приморская–Перевозная–Безверхово проезд есть только для большегрузного транспорта. Размыло временный объезд на 185-м километре дороги Раздольное–Хасан, после спада воды рабочие начнут восстанавливать проезд. Пока движение легкового автотранспорта осуществляется по аварийному мосту.

В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи.

В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское от дороги Уссурийск–Пограничный, есть альтернативный проезд. Также нет проезда к населенному пункту Садовый.

В Октябрьском районе из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. Ограничен проезд на участках дороги Доброполье–Николо-Львовское–Покровка–Синельниково, Галенки–Новогеоргиевка и Ильичевка–Поспеловка. Наблюдаются переливы воды на подъезде к Покровке и Липовцам.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дорогах к населенным пунктам: Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Мельгуновка, Алексеевка. Проезд есть. Ограничено движение на 16-м километре дороги Игнатьевка–Нижнемихайловка.

В Красноармейском районе на 2-м километре дороги Лукьяновка–Новополтавка размыв дороги, проезда нет. Дежурит техника, специалисты мониторят уровень воды.

ИСТОЧНИК KP.RU