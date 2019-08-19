2019-08-19T02:41:03+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 19 августа 2019 года: днем до +21 градуса

Местами в Приморье пройдут дожди
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке пройдет небольшой дождьВо Владивостоке пройдет небольшой дождьФото: Артем КИЛЬКИН
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На погоду в Приморье 19 августа оказывают влияние фронтальные разделы. Местами в крае пройдут дожди в пределах умеренных. Вероятность осадков 80%. Ветер берет направление с юга, по силе – умеренный. Температура воздуха от 16 до 27 градусов со знаком плюс, сообщает «Комсомольскяа правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Облачность и небольшой дождь синоптики обещают во Владивостоке. Умеренный ветер дует с юго-востока. Температура воздуха днем до +21 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. К вечеру осадки увеличатся. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24…+26 градусов.

В Находке, как и в Приморской столице облачно, преимущественно без осадков. Восточный ветер по скорости умеренный. Температура воздуха от +22 до +24 градусов.

Вода в заливе Посьет и Амурском заливе по температуре одинаковая – 21 градус выше ноля. В бухте Находка 18 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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