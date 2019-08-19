2019-08-19T03:52:46+03:00
Общество

12 улиц во Владивостоке остались без света

Плановые работы будут проводиться с 9:00 до 17:00 часов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке отключили дома от электроэнергииВо Владивостоке отключили дома от электроэнергииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители 12 улиц во Владивостоке остались без электроэнергии. Сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проводят плановые работы 19 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильное ведомство.

МУПВ «ВПЭС» проводят плановые работы

МУПВ «ВПЭС» проводят плановые работы

Время проведения плановых мероприятий с 9 до 17.00 часов. Длительность отключения варьируется от 2 до 8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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