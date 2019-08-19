2019-08-19T08:03:20+03:00
Общество

В Большом Камне появился еще один символ города - второй кран «Голиаф»

Новая техника сможет поднять 1200 тонн
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Большом Камне построили второй «Голиаф» высотой 20 метров. Фото: Дальневосточный центр судостроения и судоремонтаВ Большом Камне построили второй «Голиаф» высотой 20 метров. Фото: Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
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Второй кран-гигант «Голиаф» смонтирован в сухом доке судоверфи «Звезда». Строительство длилось около 20 дней, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Новый «Голиаф» имеет усовершенствованную конструкцию. Так, специально для него разработали траверсы – гигантские грузозахватные приспособления. Поскольку работники сухого дока «Звезда» используют современные технологии крупноблочного судостроения. Грузоподъемность нового крана 1200 тонн, высота 20 метров, а ширина 189 метров.

В планах компании использовать кран для строительства супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер» и других видов морской техники, в том числе и для работы в Арктике.

Также, в ближайшее время сухой док оснастят четырьмя кранами башенного типа с грузоподъемностью 60 тонн.

Изначально работы по строительству сухого дока планировали закончить к 2023 году. Но из-за серьезного опережения графика руководство назначило новые даты ввода в эксплуатацию - 2020 год.

Первый кран «Голиаф» стал уже символом города Большой Камень. За год кран выполнил более 9700 операций по подъему, перемещению и кантовке грузов, в том числе секции и блоков, строящихся судов. Оба «Голиафа» оснащены автоматизированной системой управления. Благодаря ей, с управлением гиганта может вполне справиться один оператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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