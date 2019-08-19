Баттл хороводов состоится в Приморье

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-19T09:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Баттл на лучший хоровод пройдет 14 сентября в Уссурийске. Принять участие смогут жители всего Приморья. Танцоры будут пытаться захороводить друг друга, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Для того чтобы участвовать в конкурсе необязательно быть профессиональными танцорами, в баттле могут состязаться и самодеятельные творческие коллективы. Главное условие отборочного тура – не менее 10 человек в команде. Мероприятие «Вот и хоровод!» проводится далеко не в первый раз. Конкурс является неотъемлемой частью фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы».

- Хоровод – самый народный танец. Он отражает особенные черты нашей народности, самобытность. Приморцы уже не первый год активно участвуют в конкурсе хороводов, а мы с удовольствием наблюдаем за результатами их творчества, – отметили в краевом департаменте культуры.

Для участия в конкурсе участники должны будут снять ролик своего хоровода. По времени видео должно длиться не менее 4-х минут. Танцоры должны будут оказаться в роли хореографов, продумать костюмы, подобрать музыку и подходящую локацию для съемок. Узнать правила подачи заявок и критерии оценки можно, пройдя по ссылке. Заявки-анкеты и ролик необходимо прислать на xorovod_ussur@bk.ru. Вопросы можно задать по телефону: 8 (4234) 32-98-12.

ИСТОЧНИК KP.RU