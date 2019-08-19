Телефонные террористы: жительнице Владивостока по 600 раз в день звонят с неизвестных номеров

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-19T10:50:27+03:00

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Жительнице Владивостока ежедневно поступают сотни звонков от неизвестных номеров. Горожанка устала с ними бороться и блокировать, поэтому обратилась в полицию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Заявительница утверждает, что никаких долгов перед банками у нее нет, да и звонившие люди деньги не требуют. Сначала молчат в трубку, затем сбрасывают. Количество звонков, по словам женщины, может достигать 600 в день. Приморская жительница возмущена подобной атакой. Заносить номера в черный список уже физически не получается.

Приморские полицейские проверяют достоверность сведений. Горожанка надеется на помощь правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU