Телефонные террористы: жительнице Владивостока по 600 раз в день звонят с неизвестных номеров
Жительнице Владивостока ежедневно поступают сотни звонков от неизвестных номеров. Горожанка устала с ними бороться и блокировать, поэтому обратилась в полицию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Заявительница утверждает, что никаких долгов перед банками у нее нет, да и звонившие люди деньги не требуют. Сначала молчат в трубку, затем сбрасывают. Количество звонков, по словам женщины, может достигать 600 в день. Приморская жительница возмущена подобной атакой. Заносить номера в черный список уже физически не получается.
Приморские полицейские проверяют достоверность сведений. Горожанка надеется на помощь правоохранителей.
ИСТОЧНИК KP.RU