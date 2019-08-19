2019-08-19T10:50:27+03:00
Общество

Телефонные террористы: жительнице Владивостока по 600 раз в день звонят с неизвестных номеров

Хулиганы молчат в трубку и сбрасывают вызов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Жительницу Владивостока атакуют телефонными звонкамиЖительницу Владивостока атакуют телефонными звонкамиФото: Кирилл ЛОМАКИН
Изменить размер текста:

Жительнице Владивостока ежедневно поступают сотни звонков от неизвестных номеров. Горожанка устала с ними бороться и блокировать, поэтому обратилась в полицию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Заявительница утверждает, что никаких долгов перед банками у нее нет, да и звонившие люди деньги не требуют. Сначала молчат в трубку, затем сбрасывают. Количество звонков, по словам женщины, может достигать 600 в день. Приморская жительница возмущена подобной атакой. Заносить номера в черный список уже физически не получается.

Приморские полицейские проверяют достоверность сведений. Горожанка надеется на помощь правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики Приморья контролируют состояние энергообъектов в зоне паводка
Баттл хороводов состоится в Приморье
Родился в рубашке: пешехода едва не сбил неуправляемый мусоровоз во Владивостоке
В Большом Камне появился еще один символ города - второй кран «Голиаф»
До сих пор невозможно проехать в 7 муниципалитетов Приморья
Фонд «Восточный Порт» подвёл итоги летнего выездного заседания
Я против! В сети создали петицию в защиту звездного кафе «Штурвал», которое сносят по решению мэрии Владивостока
ГАИ проводит проверку после ДТП с мусоровозом, который протаранил супермаркет в центре Владивостока
12 улиц во Владивостоке остались без света
Погода во Владивостоке на 19 августа 2019 года: днем до +21 градуса
В Приморье восстанавливают подъезды к отрезанным из-за тайфуна селам
В Раздольном спасатели вызволили из пожара трех человек
МЧС предупреждает: на реках Приморья возможны паводки
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 августа: сильные дожди и умеренный ветер
Гуляющая по трассе буренка «нокаутировала» авто
Машина спасателей в Приморье опрокинулась в реку
Не опять, а снова: сеть «Самбери» эвакуировала дальневосточных покупателей
У «бетономешалки» отказали тормоза: трое людей госпитализированы
Пробка на трассе Владивосток - Хабаровск огибает целый поселок
Проезда нет: 15 участков дорог в Приморье затопило
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
На приморца напали в подъезде из-за 50 тысяч рублей
Как в видеоиграх: пациент больницы угнал машину скорой помощи в Приморье
Погода во Владивостоке на 17 августа 2019 года: днем до +21 градуса, небольшие осадки
Улицы, переулки и остановки Владивостока получили свои названия
Главное – ноги в тепле: во Владивостоке пенсионер в тапочках и без одежды разгуливает в подъезде многоэтажки
Ни пройти, ни проехать: в 9 муниципалитетах Приморья ограничен проезд из-за непогоды