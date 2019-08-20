2019-08-20T09:53:57+03:00
Общество

На месте ликвидированного кольца на Русском острове появятся знаки "Стоп"

На въезде вводят новую схему движения автомобилей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Дорожные службы асфальтируют участок на острове Русском. Фото: администрация ВладивостокаДорожные службы асфальтируют участок на острове Русском. Фото: администрация Владивостока
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Бывшую клумбу на Русском острове реконструируют в разворотное кольцо. На втором, кольцевом маршруте, вскоре установят знак «Стоп». Водители должны будут уступать дорогу транспорту, движущемуся по прямой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Разворотное кольцо уже полностью перестроили. Дорожные службы на днях закончат асфальтирование участка, где будет организовано прямое движение. И в то же время установят и все необходимые дорожные знаки.

«На острове Русский проводится реконструкция дорожного кольца. Данное изменение подразумевает возможность прямого проезда в сторону кампуса ДВФУ без выезда на круговое движение. При необходимости разворота водителям транспортных средств, находящихся на круговом движении, необходимо будет остановиться перед дорожным знаком 6.16 «Стоп» и уступить транспортным средствам, движущимся прямо», - рассказали в отделе организации дорожного движения городской администрации.

Новую схему движения установят на въезде. Фото: администрация Владивостока

Новую схему движения установят на въезде. Фото: администрация Владивостока

К слову, на Университетском проспекте в этом году также планируют установить светофор. Прибор будет находиться в районе поворота на Канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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