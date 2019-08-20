На месте ликвидированного кольца на Русском острове появятся знаки "Стоп"
Бывшую клумбу на Русском острове реконструируют в разворотное кольцо. На втором, кольцевом маршруте, вскоре установят знак «Стоп». Водители должны будут уступать дорогу транспорту, движущемуся по прямой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.
Разворотное кольцо уже полностью перестроили. Дорожные службы на днях закончат асфальтирование участка, где будет организовано прямое движение. И в то же время установят и все необходимые дорожные знаки.
«На острове Русский проводится реконструкция дорожного кольца. Данное изменение подразумевает возможность прямого проезда в сторону кампуса ДВФУ без выезда на круговое движение. При необходимости разворота водителям транспортных средств, находящихся на круговом движении, необходимо будет остановиться перед дорожным знаком 6.16 «Стоп» и уступить транспортным средствам, движущимся прямо», - рассказали в отделе организации дорожного движения городской администрации.
Новую схему движения установят на въезде. Фото: администрация Владивостока
К слову, на Университетском проспекте в этом году также планируют установить светофор. Прибор будет находиться в районе поворота на Канал.
ИСТОЧНИК KP.RU