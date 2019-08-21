Оценочные комиссии выяснят, какой ущерб нанес тайфун «Кроса» инфраструктуре Приморья

СЕГОДНЯ 06:05 2019-08-21T06:05:58+03:00

Всего в крае создано 23 комиссии, они уже работают в пострадавших районах

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В Приморье созданы 23 оценочных комиссии. Они определят, какой ущерб был нанесен краю наводнением. Эксперты уже начали работать в пострадавших муниципалитетах.

Члены комиссий сейчас обходят пострадавшие участки в Пожарском, Пограничном, Дальнереченском районах, в Дальнереченском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах. По результатам их работы уже составлено 1 120 актов обследования.

Районные администрации определяют, какие стройматериалы необходимы для ремонта поврежденных водой домов и дворовых построек. Адресную помощь населению оказывают также и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU