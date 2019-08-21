2019-08-21T06:46:53+03:00
Общество

ЧП на производстве: рабочего насмерть задавил ящик со стеклом

Профсоюзы Приморья рассказали о чрезвычайных происшествиях в крае на прошедшей неделе
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье за прошедшую неделю произошло шесть чрезвычайных происшествий на производстве. Двое человек погибли, остальные получили тяжелые травмы. По имеющейся информации, один рабочий погиб в результате несчастного случая. В остальных случаях проводится проверка, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на федерацию профсоюзов Приморского края.

Несчастный случай произошел на владивостокском предприятии "ССК-Трейд" - 50-летний региональный менеджер погиб из-за падения на него ящика со стеклом. Остальные трое приморцев обнаружены мертвыми либо непосредственно на рабочем месте, либо на территории предприятия. Это капитан судна компании "Дальтрансфлот" 1955 г.р., 66-летний кочегар-машинист арсеньевского филиала компании "Примавтодор" и 48-летний техник по радионавигации ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" в Находке.

Кроме того, тяжелый несчастный случай произошел с 41-летним работником владивостокского предприятия "Метресурс". При падении с 5-метровой высоты он получил ушиб головного мозга. 20% кожного покрова и ожоги дыхательных путей получил 39-летний электромонтер Владивостокской дистанции сигнализации, централизации и блокировки филиала ОАО "РЖД" во время переподключения кабеля освещения.

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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