Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам всегда застрахована

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-21T08:36:30+03:00

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В 23:30 ночи 19 августа по ул. Кирова в г. Артем при проведении плановых гидравлических испытаний произошел порыв трубопровода с последующим выбросом камней, щебня и грунта. В результате инцидента поврежден легковой автомобиль, припаркованный в районе жилого дома, а также часть стеклянного фасада магазина. Специалисты энергокомпании оперативно перекрыли воду и приступили к ремонтным работам на теплосети.

Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам застрахована, в связи с чем владельцы пострадавших авто и магазина должны обраться с заявлениями в СП «Приморские тепловые сети» по адресу Западная, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU