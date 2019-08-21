Уже три дня ищут подростка в Приморье

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-21T09:03:35+03:00

По ориентировке в Приморье разыскивают подростка. Источник фото: «Примпоиск»

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Подросток Слащев Руслан пропал 17 августа. Полиция до настоящего времени пытается определить местоположение юноши, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

Руслан ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Дунай. На вид подростку 16-17 лет. Телосложение худощавое, рост 170 сантиметров. Волосы у парня светлые, короткая стрижка с длинной челкой. Последняя обычно зачесана на бок.

Когда Руслан уходил, то был одет в темную вещи: темно-синяя футболка, черные кроссовки, трико и ветровка с капюшоном. У куртки на спине есть рисунок. Предполагают, что у парня есть с собой рюкзак.

Приморцев просят сообщить о любой информации, касающейся местоположения Руслана. Звонить можно по номерам:

8(42339)2-44-52, 2-45-53 – МОМВД России по ЗАТО Фокино или 02– полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU