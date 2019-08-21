Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке во Владивостоке
Жителю Владивостока прокололи колеса и разбили боковые стекла, пока он находился в супермаркете. Владелец пострадавшего авто предположил, что над его машиной надругались из-за того, что он первый заехал на парковочное место, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Молодой человек рассказал, что перед тем как отправиться за покупками, минут за 20, у него произошла стычка с другим автовладельцем. Мужчина хотел первым занять место на парковке, но парень его опередил. Уступать участок также отказался. Тогда незнакомец разозлился и пообещал неприятности.
Владелец пострадавшего автомобиля обратился в полицию. Стражи порядка зафиксировали повреждения, проверяют факты и устанавливают личность подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU