Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-21T11:09:07+03:00

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Жителю Владивостока прокололи колеса и разбили боковые стекла, пока он находился в супермаркете. Владелец пострадавшего авто предположил, что над его машиной надругались из-за того, что он первый заехал на парковочное место, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Молодой человек рассказал, что перед тем как отправиться за покупками, минут за 20, у него произошла стычка с другим автовладельцем. Мужчина хотел первым занять место на парковке, но парень его опередил. Уступать участок также отказался. Тогда незнакомец разозлился и пообещал неприятности.

Владелец пострадавшего автомобиля обратился в полицию. Стражи порядка зафиксировали повреждения, проверяют факты и устанавливают личность подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU