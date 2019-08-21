СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-21T12:37:16+03:00

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На помощь пострадавшему от паводка селу Синельниково-2 отправились спасатели и волонтеры. Последние устраняли последствия разгула стихии в местной школе. Однако, как говорят местные жители, помощь добровольцев может еще понадобиться.

Село Синельниково-2 топило три дня назад. Вода, как рассказали местные, пришла стремительно – из берегов вышла река Раздольная. Из-за этого подтопило дома, которые находились в низине, улицы, дороги и местную школу, которая после спада воды была в иле. На помощь селу отправились добровольцы ВГУЭС, приморских студотрядов, «Пргоресса 2030» и «Волонтеры Победы» Уссурийска.

- В село поехали 13 добровольцев, мы помогали восстановить школу. Все, что было на первом этаже, мы поднимали на второй и отмывали, а также сняли верхний слой полов. Дальше в школе будут ремонтировать полы, чтобы привести учреждение в порядок ко Дню знаний, - рассказал Андрей Тривайло, заместитель председателя «Всероссийского объединения поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030».

Добровольцы поднимали всю мебель с первого этажа на второй. Фото: Андрей ТривайлоФото: Предоставлено героем публикации

Вода ушла, по рассказам людей, также быстро, как и пришла. После себя она оставила мокрые дома и лужи, местами внушительные.

- Я разговаривал с работницей школы, которая живет в селе давно. Она рассказала, что их топит последние два-три года. Это происходит, по ее словам, из-за неработающей мелиорации и сбросов с китайских ГЭС. Она говорит, что КНР тоже топит, поэтому, чтобы не утонуть, они открыли шлюзы. Да и лето в Приморье выдалось дождливым, - добавил Андрей Тривайло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727157" frameborder="0"></iframe> Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье.Видео: Андрей ТривайлоПредоставлено героем публикации

Волонтеры считают, что могут сделать больше. В первую очередь, как говорит Андрей, помощь нужна пожилым людям. Добровольцы готовы отправиться на подмогу по первому зову. Если вы оказались в трудной ситуации из-за паводка и вам требуется помощь, позвоните по телефону: +7 908 440-04-74, Андрей Владимирович Тривайло, заместитель председателя «Всероссийского объединения поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030».

ИСТОЧНИК KP.RU