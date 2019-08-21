2019-08-21T12:37:16+03:00
Общество

Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье

Местные жители считают, что виной паводка стали сбросы с китайских ГЭС [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
В селе волонтеры помогали восстановить школу. Фото: Андрей ТривайлоВ селе волонтеры помогали восстановить школу. Фото: Андрей ТривайлоФото: Предоставлено героем публикации
Изменить размер текста:

На помощь пострадавшему от паводка селу Синельниково-2 отправились спасатели и волонтеры. Последние устраняли последствия разгула стихии в местной школе. Однако, как говорят местные жители, помощь добровольцев может еще понадобиться.

Село Синельниково-2 топило три дня назад. Вода, как рассказали местные, пришла стремительно – из берегов вышла река Раздольная. Из-за этого подтопило дома, которые находились в низине, улицы, дороги и местную школу, которая после спада воды была в иле. На помощь селу отправились добровольцы ВГУЭС, приморских студотрядов, «Пргоресса 2030» и «Волонтеры Победы» Уссурийска.

- В село поехали 13 добровольцев, мы помогали восстановить школу. Все, что было на первом этаже, мы поднимали на второй и отмывали, а также сняли верхний слой полов. Дальше в школе будут ремонтировать полы, чтобы привести учреждение в порядок ко Дню знаний, - рассказал Андрей Тривайло, заместитель председателя «Всероссийского объединения поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030».

Добровольцы поднимали всю мебель с первого этажа на второй. Фото: Андрей Тривайло Фото: Предоставлено героем публикации

Добровольцы поднимали всю мебель с первого этажа на второй. Фото: Андрей ТривайлоФото: Предоставлено героем публикации

Вода ушла, по рассказам людей, также быстро, как и пришла. После себя она оставила мокрые дома и лужи, местами внушительные.

- Я разговаривал с работницей школы, которая живет в селе давно. Она рассказала, что их топит последние два-три года. Это происходит, по ее словам, из-за неработающей мелиорации и сбросов с китайских ГЭС. Она говорит, что КНР тоже топит, поэтому, чтобы не утонуть, они открыли шлюзы. Да и лето в Приморье выдалось дождливым, - добавил Андрей Тривайло.

Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье.Видео: Андрей ТривайлоПредоставлено героем публикации

Волонтеры считают, что могут сделать больше. В первую очередь, как говорит Андрей, помощь нужна пожилым людям. Добровольцы готовы отправиться на подмогу по первому зову. Если вы оказались в трудной ситуации из-за паводка и вам требуется помощь, позвоните по телефону: +7 908 440-04-74, Андрей Владимирович Тривайло, заместитель председателя «Всероссийского объединения поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина из Средней Азии хотел изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке
Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке во Владивостоке
Приморцы стали больше денег тратить в магазинах и кафе
Уже три дня ищут подростка в Приморье
Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам всегда застрахована
ЧП на производстве: рабочего насмерть задавил ящик со стеклом
Оценочные комиссии выяснят, какой ущерб нанес тайфун «Кроса» инфраструктуре Приморья
Акваторию у причалов АО «Восточный Порт» облюбовал белобокий дельфин
Вода уходит: Приморье постепенно оправляется от удара тайфуна «Кроса»
Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморья за радушный прием в апреле
Автомобилистам Владивостока запретят останавливаться на Трамвайной улице
Погода во Владивостоке на 21 августа 2019 года: небольшой дождь, днем до +20 градусов
На месте ликвидированного кольца на Русском острове появятся знаки "Стоп"
В еще одном районе Приморья объявлен карантин из-за африканской чумы
Пенсионерку загрызла собственная собака в Приморье
Начался долгожданный ремонт на Луговой улице во Владивостоке
«Солнечной погоды в Приморье до конца августа ожидать не следует» – главный синоптик края
Жители 70 домов во Владивостоке остались без света, еще 40 без воды
Погода во Владивостоке на 20 августа 2019 года: без осадков, днем до +23 градусов
Появилось видео задержания директора наркоцентра во Владивостоке, в котором унижали пациентов
Телефонные террористы: жительнице Владивостока по 600 раз в день звонят с неизвестных номеров
Энергетики Приморья контролируют состояние энергообъектов в зоне паводка
Баттл хороводов состоится в Приморье
Родился в рубашке: пешехода едва не сбил неуправляемый мусоровоз во Владивостоке
В Большом Камне появился еще один символ города - второй кран «Голиаф»
До сих пор невозможно проехать в 7 муниципалитетов Приморья
Фонд «Восточный Порт» подвёл итоги летнего выездного заседания
Я против! В сети создали петицию в защиту звездного кафе «Штурвал», которое сносят по решению мэрии Владивостока