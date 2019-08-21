Мужчина из Средней Азии хотел изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-21T11:57:21+03:00

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Уроженец Средней Азии предположительно пытался изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке. Гражданка находилась без сознания возле гаражей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Неприятную сцену увидела жительница Первомайского района, поэтому сразу же и вызвала стражей порядка.

Небольшая компания распивала спиртное возле гаражей во Владивостоке. После «отдыха» все, кроме одной женщины, разбрелись. Дама не ушла, потому что уснула. Ее беспомощным состоянием и решил воспользоваться восточный незнакомец. Мужчина снял штаны, раздел неподвижную женщину и попытался совершить половой акт. Но в самый пикантный момент был задержан полицейскими.

Правоохранительные органы отправили 37-летнюю женщину в бессознательном состоянии в отделение токсикологии, а задержанного 51-летнего уроженца Республики Кыргызстан отвезли в полицию для дачи показаний и проведения необходимых экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU