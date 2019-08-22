Погода во Владивостоке на 22 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +20 градусов

СЕГОДНЯ 03:10 2019-08-22T03:10:06+03:00

По всему Приморью выпадут осадки: от небольших дождей до ливней

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Фронтальные разделы влияют на приморскую погоду 22 августа. По краю пройдут дожди разной степени мощности: от небольших до ливневых. На небе облачность, в отдельных районах гроза. Южный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха от 15 до 26 градусов выше ноля.

Утренний дождь во Владивостоке закончится к обеденному времени. В течение дня и вечером осадков в приморской столице не ожидается. На небе облачность с прояснениями. Южный и юго-восточный ветер порывами будет крепчать от умеренного до сильного. Температура воздуха от +18 до +20 градусов.

В Уссурийске преимущественно будет переменная облачность, временами небольшой дождь. Южный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха +24...+26 градусов.

В Находке, в отличие от соседних городов, дождь будет ливневым. К вечеру осадков станет меньше. Умеренный ветер дует с юго-востока. Температура воздуха +19...+21 градус.

Температура вод в заливе Посьет за сутки повысилась на одно деление - 22 градуса со знаком плюс. В то время как в Амурском заливе стабильность - 21 градус выше ноля. В бухте Находка зарегистрирована самая минимальная измеряемая температура в Приморье. Приборы определили 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU