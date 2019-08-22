Завершились поиски дедушки и внучки в Приморье

СЕГОДНЯ 04:51 2019-08-22T04:59:49+03:00

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Днем 21 августа в районе станции Дроздов в Спасском районе пропали два человека: пожилой мужчина и его семилетняя внучка. На поиски потерявшихся отправились 26 сотрудников МЧС. Вскоре спасатели нашли и доставили родственников домой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Дедушка с внучкой отправились по грибы в лес и заблудились. Долгое время они не могли найти дорогу к дому. Шел сильный дождь. Начинало смеркаться. Если бы спасатели так быстро не разыскали потерявшихся родственников, то «потеряшкам» пришлось бы ночевать в лесу.

Дедушка с внучкой и вся их семья еще долгое время не могли отпустить сотрудников МЧС - благодарили. Ведь из-за непогоды ночевка на свежем воздухе представляла серьезную угрозу для здоровья и жизни не только ребенка, но и пожилого мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU