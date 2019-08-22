Во Владивостоке жильцы дома объявили войну соседу, сбрасывающему в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью

СЕГОДНЯ 04:54 2019-08-22T04:54:44+03:00

Вычислить вредителя жильцам дома № 33 по Шошина пока не удалось, но они настроены решительно

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В одном из домов Владивостока разгорелся нешуточный конфликт. Жильцов возмутил смрадный запах в подъезде - кто-то повадился сбрасывать в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью, предположительно мочой. Пока что поймать хулигана на месте злодеяния не удалось, но уже сейчас совет дома готов пойти на решительные меры.

Не так давно жители одного из подъездов многоквартирного дома № 33 по Шошина во Владивостоке стали замечать, что от мусоропровода стал исходить неприятный запах. Истинные причины вскоре стали известны совету дома- кто-то сбрасывает в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью, предположительно мочой.

Вычислить хулигана и поймать его на месте злодеяния пока никому не удалось. Совет дома решил пойти на крайние меры - если сбросы отходов жизнедеятельности в мусоропровод продолжатся, им придется заварить мусоропровод. О своем решении члены совета предупредили всех жильцов подъезда, разместив объявление в лифте.

ИСТОЧНИК KP.RU