Молодожены сэкономили на тортах, и свадьба закончилась массовой госпитализацией

СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-22T06:06:59+03:00

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Жительница Большого Камня заказала торты на свою свадьбу у приморского кондитера. Заказ вышел на сумму свыше 4,2 тысяч рублей. После свадебного чаепития всем участникам празднества стало плохо. Заказчицу с сыном пришлось срочно госпитализировать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Диагноз «сальмонеллез» врачи определили всем, кто в тот злополучный день ел торты. Источник бактерий после лабораторных исследований подтвердился. Палочки были в десерте.

Кондитера, работавшего в домашних условиях, привлекли к административной ответственности. Заказчица же дополнительно подала в Шкотовский суд иск на кулинара. Женщина хотела вернуть деньги за торты и получить компенсацию за причиненный здоровью, как своему, так и ребенка, вред.

Впоследствии решение районного суда истица обжаловала. Тогда уже краевой суд взыскал с кондитера стоимость тортов и 20 тысяч рублей за моральный вред матери и сына. Также создатель отравленных тортов выплатил штраф - 12,4 тысячи рублей.

Кондитер работал без юридического лица и без регистрации предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU