Британскую гранату времен Гражданской войны нашли во дворе дома во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-22T06:49:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Опасную находку обнаружили жильцы одного из домов, расположенных в Ленинском районе. Нечто очень напоминало гранату, но подходить близко к боеприпасу, чтобы удостовериться в этом, никто не стал. Действовали по правилам. Сразу позвонили в местный отдел полиции и рассказали о случившемся. Разумеется, на указанный адрес незамедлительно прибыли полицейские и специалисты-взрывотехники.

Как отмечает источник «КП - Владивосток», при осмотре предмета сомнения развеялись. То, что это – граната, подтвердилось. Даже выяснилось, что снаряд является ручным оборонительным боеприпасом Миллса. Это самая массовая разновидность гранаты времен Гражданской войны в России 1917-1922 годов. Ее производили тогда в Британии. С того времени она и пролежала в земле.

Взрывотехники тщательно исследовали гранату. На корпусе были видны следы коррозии , поэтому действовать нужно было аккуратно. Саперы извлекли снаряд из земли и вывезли на военный полигон, чтобы уничтожить.

Сейчас по факту обнаружения гранаты оперативники проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU