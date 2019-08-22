Поиски подростка в Приморье завершены

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-22T07:17:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Подросток пропал 17 августа. Полиция пыталась определить местоположение юноши на протяжении трех дней, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

Парень ушел из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в поселке Дунай. В момент ухода подросток был одет в темные вещи и предположительно захватил с собой рюкзак. Спустя несколько дней поиска юношу худощавого телосложения, на вид лет 16-17 все-таки обнаружили. Разыскиваемого молодого человека нашли живым вечером 21 августа.

Напомним, что приморцев все дни просили оказать содействие и рассказывать даже незначительную информацию, касающуюся местоположения юноши. Поиск производили по розыскной ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU