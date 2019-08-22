Вместе с продавцом, проработавшим в бутике Владивостока один день, пропали и 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-22T07:19:06+03:00

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Начиналось все довольно просто. Молодая женщина устроилась на работу продавцом в бутик модной одежды во Владивостоке. Владелица приняла нового сотрудника на условиях испытательного срока. Но девушка успела проявить себя и продемонстрировать свои таланты уже в первый день. К слову, это был первый и единственный ее рабочий день в этом бутике. В конце смены из магазина пропали и сам новобранец, и вся выручка.

Владелица обратилась в отделение полиции с заявлением о краже. Оперативникам она сразу рассказала о «добросовестном» сотруднике. Ущерб она оценила в 100 тысяч рублей.

Задача по поиску подозреваемой усложнялась еще и тем, что никаких документов на преступницу у хозяйки магазина не было. На испытательном же сроке была дама.

Тем не менее, как сообщает источник «КП - Владивосток», подозреваемую вскоре после заявления задержали. Та отрицать ничего не стала, сразу призналась в содеянном и в том, что часть украденных денег она уже успела потратить. Примечательно, но выяснилось, что подобными аферами женщина промышляла не в первый раз. То же самое она проделывала в других бутиках, куда устраивалась на работу.

По факту случившегося оперативники возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, женщина отправится за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU