2019-08-22T07:58:08+03:00
Общество

Аналитики: самые дорогие отели России во Владивостоке

Средняя стоимость одной ночи на двоих в отелях России в полтора раза меньше, чем в столице Дальнего Востока
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Аналитики посчитали, в каких отелях России самые дорогие номера. Оказалось, что за одну ночь в двухместном номере во Владивостоке придется заплатить в полтора раза больше, чем в среднем по России.

Самый популярный туристический запрос при выборе отеля - двухместный номер в трехзвездочном отеле. Именно на основании этого запроса и был составлен рейтинг самых дорогих отелей России.

- Для каждого отеля взяли все предложения партнерских сервисов бронирования и определили медиану для каждого дня. Стоимость каждого отеля в сезон посчитали как медиану цен в тот или иной сезон. Средняя стоимость отелей города в сезон - это медиана цен всех городских отелей в сезон. Средняя стоимость отелей в городе - это среднее арифметическое сезонных цен. Учитывали только стандартные двухместные номера с завтраком в трехзвездочных отелях, - рассказали аналитики.

Провести ночь в отеле Владивостока стоит в среднем 5 954 рубля, в то время как средняя стоимость по России составляет всего 3816 рублей. Помимо Владивостока, дорогие номера в Алуште, Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге, но они все равно дешевле, чем в столице Дальнего Востока. Дешевле всего отели в Волгограде - всего 2 574 рубля. Другие города с самыми дешевыми отелями - Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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