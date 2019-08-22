2019-08-22T10:12:59+03:00
Происшествия

Приморец поджег собутыльника, избил его ногами, а затем угрожал расправой свидетельнице

Следствие завершило расследование убийства с особой жестокостью
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморец убил своего собутыльника с особой жестокостьюПриморец убил своего собутыльника с особой жестокостьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Молодой человек облил бензином и поджег своего собутыльника, затем потушил и стал его избивать. Убийство с особой жестокостью произошло в селе Гродеково в феврале 2019 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.

Во время пьяных посиделок молодой человек поссорился со своим знакомым. И если не словом, то делом, решил убить своего оппонента. Когда приморцы переместились из кухни в огород, злоумышленник облил голову и тело своего знакомого бензином, а затем поджег. Мужчина вспыхнул моментально. Двое людей, в том числе и сам поджигатель, принялись тушить его снегом. Пламя погасло, но человек все еще дышал. Тогда парень решил добить его ногами. Обвиняемый стал наносить ему удары по корпусу и по голове. А на следующий день мужчина скончался в больнице от ожогового шока.

Также молодой человек избил женщину-свидетеля и грозил ей убийством.

Приморский следком завершил расследование. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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