2019-08-23T02:40:53+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 23 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +21 градуса

Синоптики прогнозируют выпадение осадков почти на всей территории региона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В приморской столице стоит пасмурная погодаВ приморской столице стоит пасмурная погодаФото: Семен АПАСОВ
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На приморскую погоду сегодня, 23 августа, оказывает влияние тропосферный вихрь. В крае переменная облачность, местами дожди от небольших до умеренных. Осадки будут сопровождаться грозой. Южный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха +18…+23 градуса, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Облачность и небольшой дождь, по прогнозам синоптиков, во Владивостоке. Южный и юго-западный ветер в течение дня усилится от слабого до умеренного. Теммпература воздуха +19…+21 градус.

Погода в Уссурийске облачная, утром стоит туман. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, а вечером на небе можно будет увидеть грозу. Ветер берет направление с юго-запада. По силе за весь день не превысит планку «умеренный». Температура воздуха +19…+21 градус.

В Находке, так же, как и в соседних городах, облачность. С 70% вероятностью пройдет дождь. Слабый ветер дует с юго-запада, во второй половине дня окрепнет до умеренного. Температура воздуха +20…+22 градуса.

Максимальная зарегистрированная температура вод в Приморском крае сегодня в заливе Посьет – 21 градус выше ноля. Амурский залив лишь на одно деление уступает своему предшественнику – 20 градусов. В бухте Находка 19 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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