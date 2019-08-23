Тюремный срок до трех лет: приморец хотел продать шкуру дальневосточного леопарда

СЕГОДНЯ 03:32 2019-08-23T05:40:06+03:00

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Уссурийские полицейские остановили машину для осмотра и обнаружили шкуру дальневосточного леопарда в багажнике. Владелец – приморский житель планировал ее продать. Экологический ущерб от смерти краснокнижного животного превышает миллион рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

В Центре «Амурский тигр» специалисты провели исследование и выяснили, что смерть леопарда была насильственной. В животное дважды выстрелили из огнестрельного оружия.

Мужчина, перевозивший шкуру, рассказал в полиции, что мех ему подарил знакомый. Он же собирался его продать. Теперь владельцу грозит штраф до одного миллиона рублей или же тюремное заключение до трех лет. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Напомним, что охота на дальневосточного леопарда в России запрещена. И если у нас за убийство краснокнижной кошки живодерам светит уголовный срок, то в Китае подобное преступление карается смертной казнью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727592" frameborder="0"></iframe> Полицейские изъяли у приморца шкуру редкой кошки. Видео: УМВД по Приморскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU