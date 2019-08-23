Дорожники перекроют съезд с Золотого моста
Рабочие отремонтируют асфальтобетонное покрытие
Рабочие перекроют дорогу через бухту Золотой рогФото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ
Изменить размер текста:
Дорожные службы перекроют второй съезд с моста через бухту Золотой Рог по направлению движения на Чуркин. Рабочие 5 часов будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Съезд №2 будет закрыт: с 11:00 до 16:00 часов 25 августа, в воскресенье.
Напомним, что недавно Золотой мост снова начал покрываться ямами. После прошедших дождей, дорожникам несколько раз пришлось перекрывать центральную часть на ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU