Дорожники перекроют съезд с Золотого моста

СЕГОДНЯ 04:01 2019-08-23T04:23:59+03:00

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Дорожные службы перекроют второй съезд с моста через бухту Золотой Рог по направлению движения на Чуркин. Рабочие 5 часов будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Съезд №2 будет закрыт: с 11:00 до 16:00 часов 25 августа, в воскресенье.

Напомним, что недавно Золотой мост снова начал покрываться ямами. После прошедших дождей, дорожникам несколько раз пришлось перекрывать центральную часть на ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU