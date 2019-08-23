2019-08-23T06:27:59+03:00
Общество

Администрация Приморья закупает судно за 100 миллионов рублей

Приобретут катамаран до конца этого года
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Судно приобретут до конца 2019 годаСудно приобретут до конца 2019 годаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Администрация Приморского края приобретет судно за 100 миллионов рублей. Закупку произведут до конца этого года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на сайт администрации Приморского края.

Транспортное судно будет перевозить население. Размер катамарана будет соответствовать пассажировмещаемости от 180 до 250 человек.

На морской транспорт выделили деньги из краевого бюджета. Осуществит сделку Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко. Документ действует сегодняшнего дня, 23 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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