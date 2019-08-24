2019-08-24T07:01:20+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда во Владивосток придет тепло

Однако дожди из региона уходить не торопятся
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Над Японским морем в начале следующей недели будет усиливаться антициклонНад Японским морем в начале следующей недели будет усиливаться антициклонФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Синоптики Приморья дали прогноз на конце августа. Последняя неделя календарного лета порадует жителей и гостей региона хорошей погодой, однако не на долго.

Над Японским морем в начале следующей недели будет усиливаться антициклон, из-за чего в Приморье все-таки нагрянет солнце. В ночь на понедельник (26 августа) воздух выхолодится - температуры будут в пределах +6…+12 градусов, на юге немного теплее. Но уже днем, если не будет облаков, столбик термометра покажет +20…+28 градусов.

Однако это все, чем порадует антициклон. Во вторник придут очередные фронтальные разделы и принесут новую порцию дождей. Максимальная температура из-за осадков упадет на два-четыре градуса, однако максимальная - немного повысится.

Во Владивостоке последний понедельник лета будет погожим. Ночью температура воздуха составит +16…+18 градусов, днем столбик термометра будет в пределах +21…+24 градуса.

Во вторник в дальневосточной столице не исключены небольшой дождь и усиление ветра. Ночная температура останется без изменения, а вот днем столбик термометра упадет до +18…+21 градуса.

В середине недели, как сообщает портал «Примпогода», осадков будет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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