«Мы на море приехали что ли»: ливень затопил китайский рынок во Владивостоке

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-24T08:08:43+03:00

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Часть китайского рынка на Спортивной оказалась выведена из строя из-за сильного ливня, который обрушился на Приморье минувшей ночью. В основном пострадала центральная часть «барахолки».

Люди в некоторых местах вынуждены миновать лужи по хлипким деревянным настиламФото: Сергей БАЛАНОВ

В местах, куда вода не добралась или прибыла в небольшом количестве, торговля продолжается. В центральной части рынка воды по щиколотку, последствия ливня устраняют с помощью насосов.

- Пришли за веником, а оказались на море. Вот это да! Сапоги резиновые хоть купим, а то все откладывали - шутят посетители рынка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727804" frameborder="0"></iframe> Ливень затопил китайский рынок во Владивостоке.Сергей БАЛАНОВ

К слову, люди, которые пришли делать покупки на рынке, в некоторых местах вынуждены миновать лужи через второй этаж или по хлипким деревянным настилам.

Отметим, что жертвой ливня стал не только китайский рынок, но и его парковка. Большую часть стоянки затопило, из-за чего на въезде образовался затор.

Отметим, что жертвой ливня стал не только китайский рынок, но и его парковкаФото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU