«Мы на море приехали что ли»: ливень затопил китайский рынок во Владивостоке
Часть китайского рынка на Спортивной оказалась выведена из строя из-за сильного ливня, который обрушился на Приморье минувшей ночью. В основном пострадала центральная часть «барахолки».
Люди в некоторых местах вынуждены миновать лужи по хлипким деревянным настиламФото: Сергей БАЛАНОВ
В местах, куда вода не добралась или прибыла в небольшом количестве, торговля продолжается. В центральной части рынка воды по щиколотку, последствия ливня устраняют с помощью насосов.
- Пришли за веником, а оказались на море. Вот это да! Сапоги резиновые хоть купим, а то все откладывали - шутят посетители рынка.
Ливень затопил китайский рынок во Владивостоке.Сергей БАЛАНОВ
К слову, люди, которые пришли делать покупки на рынке, в некоторых местах вынуждены миновать лужи через второй этаж или по хлипким деревянным настилам.
Отметим, что жертвой ливня стал не только китайский рынок, но и его парковка. Большую часть стоянки затопило, из-за чего на въезде образовался затор.
Отметим, что жертвой ливня стал не только китайский рынок, но и его парковкаФото: Сергей БАЛАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU