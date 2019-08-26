Погода во Владивостоке на 26 августа 2019 года: вечером дождь, температура воздуха до +22 градусов
На погодные условия в Приморье 26 августа оказывает влияние поле повышенного атмосферного давления. Местами по краю пройдут осадки в виде дождей. Южный ветер сегодня в умеренных пределах. Температура воздуха от 15 до 26 градусов выше ноля.
Во Владивостоке на небе переменная облачность. Вечером прольет небольшой дождь, который быстро закончится. Слабый юго-восточный ветер в течение дня может усилиться до умеренного. Температура воздуха +20…+22 градуса.
Так же как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность и вечером небольшой дождь. Умеренный ветер берет направление с юго-запада. Температура воздуха +23…+25 градусов.
В Находке переменная облачность, в отличие от двух предыдущих городов, осадков в городе не ожидается. Юго-восточный ветер в пределах умеренного. Температура воздуха +23…+25 градусов.
Температура воды в заливе Посьет и в Амурском заливе сегодня равна 21 градусу выше ноля. В бухте Находка – 18 градусов со знаком плюс.
ИСТОЧНИК KP.RU