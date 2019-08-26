В Находке прогремел взрыв, есть погибшие

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-26T11:21:19+03:00

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Два человека погибли и двое ранено во время взрыва, который прогремел в многоквартирном доме в Находке в понедельник, 26 августа, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Взрыв произошел в 17:30 на 1 этаже четырехэтажного многоквартирного дома на Заводской улице.

Предположительно, взорвалась боевая граната. Как она попала в квартиру, выясняют эксперты.

На место немедленно прибыли экстренные службы и обнаружили двух погибших. Еще два человека ранены, детей среди них нет. Пострадала только квартира номер 10, в которой прогремел взрыв. При этом здание уцелело.

ИСТОЧНИК KP.RU