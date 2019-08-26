В Находке прогремел взрыв, есть погибшие
Предположительно, в жилом доме взорвалась граната
Предварительно, речь идет о взрыве гранатыФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Два человека погибли и двое ранено во время взрыва, который прогремел в многоквартирном доме в Находке в понедельник, 26 августа, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Взрыв произошел в 17:30 на 1 этаже четырехэтажного многоквартирного дома на Заводской улице.
Предположительно, взорвалась боевая граната. Как она попала в квартиру, выясняют эксперты.
На место немедленно прибыли экстренные службы и обнаружили двух погибших. Еще два человека ранены, детей среди них нет. Пострадала только квартира номер 10, в которой прогремел взрыв. При этом здание уцелело.
ИСТОЧНИК KP.RU