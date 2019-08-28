От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Аэропорт Владивостока затопило ночными и утренними ливнями 28 августа. Больше всего пострадали автомобили, оставленные на парковке. Автомобилисты утверждали, что их не пускали за шлагбаумы на территорию нового «морвокзала», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина комментирует происходящее на территории воздушной гавани. Автовладельцы вручную толкали свои машины подальше от аэропорта, который просто-напросто затонул.
В Международном аэропорту Владивостока подтопило дорогу и автостоянку.
- Вся стоянка колом. За шлагбаумы (автомобили – прим.ред) не пускают, - говорит мужчина.
Дорогу в аэропорт затопило водой настолько сильно, что если не знать, где происходит действо, можно предположить, что на кадрах глубокая река. Но уж точно никак не заасфальтированный участок.
Те, кто улетел и оставил свой автомобиль на парковке, может по приезде обнаружить свою машину не в лучшем состоянии. Пожарные автомобили, канализационные насосные станции и переносные насосы после наводнения начали откачивать воду со стоянки у привокзальной площади, но многие авто уже успели потонуть.
Вылет некоторых самолетов был задержан. В официальном комментарии представители аэропорта сообщили, что перенос был связан с поздним прибытием рейсов в аэропорт Владивостока.
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ИСТОЧНИК KP.RU