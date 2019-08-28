Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Во Владивостоке из-за обильных осадков размыло участки дорог, образовались ямы и, как следствие, автомобильные пробки. В связи с этим руководителям предприятий сегодня, 28 августа, предложено сократить рабочий день, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
С инициативой о сокращении рабочего дня выступил мэр Владивостока Олег Гуменюк. С учетом прогноза от Примгидромета, не исключено, что в ближайшее время над краевым центром вновь зависнут дождевые облака, что вновь усугубит дорожную обстановку в городе.
В пресс-службе городской администрации отмечают, что сейчас первоочередная задача - оперативно устранять возникающие неполадки. Обо всех проблемах, чрезвычайных ситуациях и иных случаях, вызванных ударом стихии, необходимо сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 2-222-333. Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся сегодня после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет ещё 30-35 мм осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU