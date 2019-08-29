Уже 6 дней в глухой приморской тайге не могут найти подростка

СЕГОДНЯ 03:35 2019-08-29T03:35:50+03:00

Юноша ушел за грибами, но так и не вернулся

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Пятнадцатилетний Василий Ковалев ушел в лес за грибами 6 дней назад, 23 августа. С тех пор его никто не видел. Юноша исчез неподалеку от поселка Тигровый Анучинского района, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

Василий ушел с территории лесозаготовительной деляны в районе 7 километров от села Тигровое около 12 часов дня. Юноша был одет в черную куртку, темное трико и резиновые сапоги. Сам темноволосый, роста около 165 сантиметров, худощавый.

Волонтеры и представители государственных служб каждый день прочесывают глухую тайгу. Но поиски пропавшего парня пока что безрезультатны.

- Восемь часов были в глухой тайге, каждый из нас прошёл более 25 км, - пишет представитель отряда добровольцев «Примпоиск» 25 августа. - Эти сутки безрезультатны. Но мы не теряем надежды.

Ежедневно на месте работают сотрудники полиции, МЧС ,Россгвардии, ОМОН, Следственный комитет и другие ведомства.

Все желающие принять участие в поисковых мероприятиях по розыску пропавшего подростка, имеющие зарегистрированное охотничье оружие, а также технические средства и навыки ориентирования в труднодоступной местности, могут обращаться к координатору деятельности добровольцев отряда «ПримПоиск» - т. 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07, либо написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Телефон оперативного сотрудника ОМВД России по Михайловскому району - 8 999 296 92 86.

ИСТОЧНИК KP.RU