2019-08-29T03:35:50+03:00
Общество

Уже 6 дней в глухой приморской тайге не могут найти подростка

Юноша ушел за грибами, но так и не вернулся
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье без вести пропал подросток. Ориентировка: «ПримПоиск»В Приморье без вести пропал подросток. Ориентировка: «ПримПоиск»
Изменить размер текста:

Пятнадцатилетний Василий Ковалев ушел в лес за грибами 6 дней назад, 23 августа. С тех пор его никто не видел. Юноша исчез неподалеку от поселка Тигровый Анучинского района, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на «Примпоиск».

Василий ушел с территории лесозаготовительной деляны в районе 7 километров от села Тигровое около 12 часов дня. Юноша был одет в черную куртку, темное трико и резиновые сапоги. Сам темноволосый, роста около 165 сантиметров, худощавый.

Волонтеры и представители государственных служб каждый день прочесывают глухую тайгу. Но поиски пропавшего парня пока что безрезультатны.

- Восемь часов были в глухой тайге, каждый из нас прошёл более 25 км, - пишет представитель отряда добровольцев «Примпоиск» 25 августа. - Эти сутки безрезультатны. Но мы не теряем надежды.

Ежедневно на месте работают сотрудники полиции, МЧС ,Россгвардии, ОМОН, Следственный комитет и другие ведомства.

Все желающие принять участие в поисковых мероприятиях по розыску пропавшего подростка, имеющие зарегистрированное охотничье оружие, а также технические средства и навыки ориентирования в труднодоступной местности, могут обращаться к координатору деятельности добровольцев отряда «ПримПоиск» - т. 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07, либо написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Телефон оперативного сотрудника ОМВД России по Михайловскому району - 8 999 296 92 86.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней
Общественный транспорт во Владивостоке до сих пор ходит с нарушениями графиков движения
Огонь тушили 25 пожарных: сгорела пекарня во Владивостоке
Фонд «Восточный Порт» помог многодетным семьям Врангеля со сборами детей в школу
Погода во Владивостоке на 29 августа 2019 года: днем +20, вечером дождь
Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока: черный дым и громкий гул напугали жителей города
Срок 4,5 года в колонии-поселении за смерть ребенка и женщины во Владивостоке
В Дальнереченске обещают заплатить каждому пришедшему на выборы
В Приморье пенсионерка, считавшая себя обузой для семьи, покончила с собой
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке