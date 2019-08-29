Мэр Владивостока оценил ущерб городу от сильных осадков на 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-29T09:17:07+03:00

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк 29 августа назвал примерный ущерб, нанесенный городу ливневыми дождями. Разрушения вышли на 100 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

За несколько дней во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Интенсивные ливни разрушали подпорные стены. Улицы города утонули в грязной воде. А машины на них буквально «захлебывались» стоками.

Районы станций Спутник и Океанская сегодня днем все еще были затоплены. Там работают группы спасателей. Но со всех улиц, кроме Ладыгина, рабочие убрали насосы. За прошедшую ночь вывезли 600 кубометров грунта. Последствия стихии устраняли 11 бригад и 20 КамАЗов.

- Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 миллионов рублей, – рассказал мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Напомним, что из-за ухудшения гидрологической ситуации в Приморском крае ввели режим ЧС. Он распространяется на 15 муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU