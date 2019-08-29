2019-08-29T09:17:07+03:00
Общество

Мэр Владивостока оценил ущерб городу от сильных осадков на 100 миллионов рублей

Несколько дней дожди разрушали дороги, подпорные стены и разную инфраструктуру города
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мэр Владивостока обсудил рабочие вопросы с губернатором Олегом КожемякоМэр Владивостока обсудил рабочие вопросы с губернатором Олегом КожемякоФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк 29 августа назвал примерный ущерб, нанесенный городу ливневыми дождями. Разрушения вышли на 100 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

За несколько дней во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Интенсивные ливни разрушали подпорные стены. Улицы города утонули в грязной воде. А машины на них буквально «захлебывались» стоками.

Районы станций Спутник и Океанская сегодня днем все еще были затоплены. Там работают группы спасателей. Но со всех улиц, кроме Ладыгина, рабочие убрали насосы. За прошедшую ночь вывезли 600 кубометров грунта. Последствия стихии устраняли 11 бригад и 20 КамАЗов.

- Прочистили еще ливневку, в том числе на Русском. Разбираем стенки, которые упали, примерный ущерб составляет около 100 миллионов рублей, – рассказал мэр Владивостока Олег Гуменюк.

Напомним, что из-за ухудшения гидрологической ситуации в Приморском крае ввели режим ЧС. Он распространяется на 15 муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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