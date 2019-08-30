Основная трасса на выезд из Владивостока, где объявлен режим ЧС, перекрыта

СЕГОДНЯ 00:46 2019-08-30T01:33:47+03:00

На трассе в районе Седанки образовалась непроходимая лужа, ГАИ отправляет водителей на объездную

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Сильные ливни блокировали пригородную трассу во Владивостоке, где объявлен режим ЧС. В районе Седанки образовалась огромная лужа, остановившая Движение. Спасатели пытаются спустить воду, а ГАИ отправляет в объезд, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Больше всего затопило ту сторону дороги, по которой автомобили едут на выезд из города. Чтобы вода уходила, с нее на вторую половину, а затем и дальше в море, в разделительном отборнике сделали дыру, убрав одну секцию. Но и это не помогает пока - вода прибывает слишком быстро.

Как сообщают очевидцы, дорогу уже открыли, но движение оставляет желать лучшего.

В городе на сегодняшний день, 30 августа, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали до 50 мм за несколько часов. Ранее власти уже объявили режим ЧС во Владивостоке и режим ЧС краевого уровня в 15 муниципалитетах Приморья.

Тем временем подъем воды утром начался и в районе Спутника, который два дня назад затопила после аварийного сброса на водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU