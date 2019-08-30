2019-08-30T04:13:06+03:00
Происшествия

На улице Монтажной во Владивостоке порезали шины 16 автомобилям

Случай произошел не в первый раз за этот месяц
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Автовладельцы ищут виновника. Источник фото: dps.controlАвтовладельцы ищут виновника. Источник фото: dps.control
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В ночь на 30 августа у 16 машин во Владивостоке порезали шины. Случай произошел не в первый раз. Виновник ранее найден не был, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Автомобили находятся по адресу Монтажная, 15.

Владельцы порезанных шин решили придать инциденту огласку в социальных сетях. Они пишут, что шины были подрезаны не только у тех автомобилей, что выделены красным - пострадали также три машины с другого конца дома.

16 автомобилям порезали колеса во Владивостоке. Источник фото: dps.control

16 автомобилям порезали колеса во Владивостоке. Источник фото: dps.control

В комментариях люди принялись обвинять в порче имущества сотрудников близлежащих шиномонтажек и автостоянок.

- Рядом стоянка или шиномонтажка есть? Ищите виновных там, - пишет некая Алиса. На высказывание местные жители ответили, что на ближайшей платной стоянке мест вообще никогда нет. Да и мол незачем работникам вообще это.

Некоторые комментаторы также высказали предположение, что это могли быть подростки. Однако кто бы это ни был, автовладельцы уже вызвали полицию. Так что, вероятно, совсем скоро 16 людей, далеко не мирно настроенных, захотят побеседовать с виновником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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