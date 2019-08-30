2019-08-30T05:41:53+03:00
Общество

«Мясокомбинат Находкинский» подмешивал в состав говяжего фарша курицу и свинину

Фальсификацию обнаружили после проведения лабораторного исследования
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Предприниматель из Находки занимался фальсификацией мясаПредприниматель из Находки занимался фальсификацией мясаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Инспектор Россельхознадзора отобрал на пробу говяжий фарш ОАО «Мясокомбинат Находкинский». В составе мяса научные сотрудники обнаружили не заявленные производителем ДНК курицы и ДНК свиньи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Рыночная цена говядины значительно дороже курицы, и на немного превосходит свинину. Поэтому производитель из Находки и решил заменить части мяса сырьем подешевле.

Информацию о результатах лабораторного исследования отправили во все заинтересованные ведомства. Приморское управление Россельхознадзора направит предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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