2019-08-30T11:47:24+03:00
Происшествия

Хозяйке салона красоты во Владивостоке спалили дорогой внедорожник

Подозрение пало на соседку, с которой женщина поспорила из-за собаки
Кристина ГРИНМарк КАПУСТИН
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Полицейские разбираются в обстоятельствах поджога джипа хозяйки салона красоты.Полицейские разбираются в обстоятельствах поджога джипа хозяйки салона красоты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К сотрудникам полиции обратилась владелица одного из салонов красоты во Владивостоке, которая сообщила о том, что ее джип подожгли. Однако неприятности начались намного раньше.

У женщины был конфликт с соседкой. Ее собака покусала несовершеннолетнего сына заявительницы. Женщине потом пришлось добиваться справедливости через суд. Решением она осталась довольна, потому что ее иск удовлетворили. И вот неизвестные подожгли ее машину марки Toyota Land Cruiser Prado, предварительно облив джип горючей жидкостью.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», по словам владелицы салоне, других конфликтов у нее не было. В том числе не было и конкурентов по бизнесу, которые могли бы ей за что-то отомстить таким образом.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего и пытаются установить личности поджигателей. Уголовное дело по данному факту уже возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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