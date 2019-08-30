2019-08-30T12:56:32+03:00
Происшествия

Появилась видеозапись с лиходеем, проколовшим колеса более чем 16 машинам во Владивостоке

Им оказался мужчина крупного телосложения в спортивной одежде (ВИДЕО)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В ночь на 30 августа у более чем 16 машин во Владивостоке порезали шины. Случай произошел по адресу Монтажная, 15. Виновником оказался мужчина крупного телосложения в спортивной одежде, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Владельцы порезанных автомобилей придали инцидент огласке в социальных сетях. Пост собрал множество комментариев. Во многих из них подписчики предполагали, кем может оказаться разбойник. Большинство ратовало за то, что это кто-то из работников близлежащих шиномонтажек или же автостоянок. Некоторые утверждали, что это могли быть подростки.

Однако к нам в редакцию «КП – Владивосток» одна из жительниц этой улицы отправила запись в камеры видеонаблюдения, на которой можно издалека посмотреть на виновника. К слову, им оказался далеко не школьник.

Мужчина дырявит колеса автомобилям во Владивостоке.! другой источник

Мужчина вихрем пронесся мимо стоящих машин. На ходу он натягивал капюшон. Если не знать цель его забега, то можно подумать, что рвался спасать чью-то жизнь, не иначе. Возможно, конечно, что так оно и было. А по пути он просто так решил колеса порезать, чтобы не мешали ему «геройствовать».

По итогу шины оказались порезаны не только у тех автомобилей, что выделены красной линией. Пострадали также три машины с другого конца дома.

16 автомобилям порезали колеса во Владивостоке. Источник фото: dps.control

16 автомобилям порезали колеса во Владивостоке. Источник фото: dps.control

Делом уже занимается полиция, так что совсем скоро не меньше шестнадцати, далеко не мирно настроенных людей, захотят побеседовать с виновником проколотых шин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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