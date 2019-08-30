2019-08-30T14:36:50+03:00
Происшествия

Страшнее не придумаешь: катафалк с гробом протаранил эвакуатор на приморской трассе

Информация о погибших и пострадавших уточняется [фото]
Милана СОКОЛ
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Страшное ДТП с катафалком произошло в ПриморьеСтрашное ДТП с катафалком произошло в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на приморской трассе в пятницу вечером. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», участниками аварии в районе поселка Алексеевка стали эвакуатор и катафалк. В результате происшествия гроб и ритуальная атрибутика оказались на дороге. Официальная информация о пострадавших и погибших на данный момент уточняется, по свидетельствам автолюбителей, без жертв не обошлось.

Гроб от удара выкинуло на дорогу Фото: Милана СОКОЛ

Гроб от удара выкинуло на дорогуФото: Милана СОКОЛ

Авария произошла между поворотами на Алексеевку и Раздольное. По словам свидетелей, катафалк выехал на встречную полосу. Встреча с эвакуатором, перевозящим трактор, стала фатальной. Микроавтобус искорежило до неузнаваемости, а от сильного удара венки и гроб вылетели на дорогу. Разбитые авто, заняли большую часть проезда, к тому же на всех полосах оказались сломанные детали кузовов, поэтому в считанные минуты скопилась пробка в оба направления. Автомобилисты уверяют, что трагедия унесла жизнь водителя катафалка, однако официальная версия поступит от сотрудников ГИБДД после оформления и детального разбора ДТП. Не исключено, что Mitsuishi Delica уже не подлежит восстановлению.

Автокатастрофа произошла в Надеждинском районе Приморья Фото: Милана СОКОЛ

Автокатастрофа произошла в Надеждинском районе ПриморьяФото: Милана СОКОЛ

Вторым участником ДТП стал грузовик, эвакуирующий трактор Фото: Милана СОКОЛ

Вторым участником ДТП стал грузовик, эвакуирующий тракторФото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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