2019-09-01T03:07:20+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 1 сентября 2019 года: днем до +26, без осадков

Первый день осени в Приморье будет солнечным и теплым
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погода во Владивостоке на 1 сентября 2019 года: днем до +26, без осадковПогода во Владивостоке на 1 сентября 2019 года: днем до +26, без осадковФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 1 сентября, погоду в Приморье определяет поле высокого давления. В регионе переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, умеренный, при грозе порывистый. Средняя температура воздуха ночью составит +10…+17 градусов, днем - 17…28 выше ноля.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +23…+25 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Термометр покажет +25…+27 градусов. В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +24…+26 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +21 градуса, в бухте Находка - 18 выше ноля, в заливе Посьета - 23 градуса со знаком плюс, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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