Матч «СКА-Хабаровск» - «Луч» 31 августа 2019 года: дерби осталось за гостями из соседнего региона

СЕГОДНЯ 03:55 2019-09-01T03:55:13+03:00

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Футбольное дерби Владивостока и Хабаровска - самое яркое футбольное события. В последний день лета в дальневосточной столице схлестнулись «СКА-Хабаровск» и «Луч».

Схватка двух дальневосточных команд была жесткой. Уже в первые десять минут команды получили три «горчичника», после чего в стыки шли хоть и охотно, но аккуратно.

Борьба была серьезная, «Луч» на правах хозяев имел территориальное преимущество - около штрафной хабаровчан владивостокцы гостили часто, и создали два голевых момента. А вот «армейцы» в первом тайме не смогли создать ни одного острого момента.

Во втором тайме напряжении росло и на 50 минуте матча Кирилл Суслов и Саид Алиев выяснили отношения так, что пришлось растаскивать обе команды. Зачинщикам вручили по желтой карточке и, как оказалось, у обоих их уже по две. Игра продолжилась в формате десять на десять.

На 65-ой минуте удача улыбнулась хабаровчанам. После розыгрыша углового, мяч по замысловатой траектории после удара Квеквескири попал в перекладину, от нее в голову Марущака и заскочил в ворота.

- Заколотив мяч, гости сосредоточились на защите ворот, не гнушаясь тянуть время всеми возможными способами. Но любая тактика приносящая результат, наверное, допустима. Уже в концовке матча Адлан Кацаев обхитрил в штрафную Джо Ботаку и заработал пенальти, который сам и реализовал - 0:2, - сообщили в пресс-службе ФК «Луч».

Следующая игра «Луча» состоится 7 сентября. Владивостокцы сыграют с «Мордовией».

ИСТОЧНИК KP.RU