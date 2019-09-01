На время ВЭФ во Владивостоке закроют море
Ограничение навигации судов вводятся в акваториях Амурского и Уссурийского заливов на время Восточного экономического форума. Судоходство будет запрещено в период с 0:00 3 сентября до 00:00 6 сентября. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Передвижение, остановка и стоянка для судов, включая маломерные, будет запрещена в бухтах Новик (с северо-запада от мыса Доронина до мыса Шигина), Аякс и Парис (с северо-запада от мыса Новосильского до мыса Житкова), а также Золотой Рог. Ограничения не касаются судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик к поселку Подножье, специальных спасательных и медицинских судов, а также судов, привлеченных к подготовке и проведению самого ВЭФ.
Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.
V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU