На время ВЭФ во Владивостоке закроют море

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-01T07:05:52+03:00

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Ограничение навигации судов вводятся в акваториях Амурского и Уссурийского заливов на время Восточного экономического форума. Судоходство будет запрещено в период с 0:00 3 сентября до 00:00 6 сентября. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Передвижение, остановка и стоянка для судов, включая маломерные, будет запрещена в бухтах Новик (с северо-запада от мыса Доронина до мыса Шигина), Аякс и Парис (с северо-запада от мыса Новосильского до мыса Житкова), а также Золотой Рог. Ограничения не касаются судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик к поселку Подножье, специальных спасательных и медицинских судов, а также судов, привлеченных к подготовке и проведению самого ВЭФ.

Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным ограничениям.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU