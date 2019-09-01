Лодку и палатки украли у жителя Владивостока во время наводнения

СЕГОДНЯ 05:04 2019-09-01T05:04:37+03:00

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Во Владивостоке неизвестные воспользовались непогодой и залезли в гараж местного жителя. Напомним, что несколько дней в дальневосточной столице шли ливни, которые затопили ряд территорий.

О том, что гараж обчистили мужчина узнал только утром. Во время дождя воришки остались незамеченными, поэтому спокойно вскрыли замок и вынесли все, что представляло ценность.

Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Однако сильный дождь уничтожил все следы преступников, которые, вероятно, вывозили ворованное на авто.

Обворованный владелец гаража рассказал полиции, что воры смогли утащить японскую надувную лодку, две туристические палатки, различную амуницию, предметы для охоты и рыбалки на природе. Общий ущерб, по предварительным подсчетам, составил более 200 тысяч рублей.

По факту обращения полиция проводит проверку. Личности подозреваемых устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU