Первая остановка - Владивосток: шедевр Боттичелли впервые прибыл в Россию

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-01T08:10:30+03:00

Картина «Мадонна делла Лоджиа» прибыла в дальневосточную столицу без рамы, чтобы не повредилось ценное полотно

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Россия впервые принимает картину одного из значимых мастеров живописи эпохи возрождения Сандро Боттичелли. Произведение задержится во Владивостоке до ноября.

Шедевр из собрания флорентийской Галереи Уффици сначала будет представлено гостям Восточного экономического форума. Затем с 8 сентября по 6 ноября произведение будет выставлено в Приморской государственной картинной галерее.

После полотно отправится в Санкт-Петербург. С 17 ноября по 16 февраля картина будет представлена в Государственном Эрмитаже. Выставка приурочена к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму.

«Мадонна делла Лоджиа» - одна из наиболее ранних работ мастера. Сандро Боттичелли написал произведение в возрасте 22 лет (в 1467 году). В изображении Девы Марии живописец следует византийскому иконографическому типу «Богоматерь Гликофилуса». В России таким примером является «Владимирская Богоматерь».

ИСТОЧНИК KP.RU