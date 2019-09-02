Погода во Владивостоке на 2 сентября 2019 года: днем до +25 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:44 2019-09-02T02:44:33+03:00

Во Владивосток вернулось лето: будет солнечно и без осадков. Фото: Кристина ГРИН

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Второй день осени, но погода будто сжалилась и подарила жителям Приморского края лето версии 2.0. Но не стоит забывать, что у нее неустойчивый характер, и если сейчас на небе солнце, через несколько часов может пойти дождь.

Так, по прогнозам синоптиков, в регионе поле повышенного атмосферного давления. Оно и определяет переменную облачность в крае. Местами, по данным специалистов, пройдут дожди. Туманы можно будет увидеть лишь утром, и то, также локально. Ветер умеренный южный. Температуры воздуха в регионе от +17 до +28 градусов.

В дальневосточной столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +23+25 градусов. Ветер умеренный юго-западный.

Небольшая облачность наблюдается и в Уссурийске. Во второй половине с вероятностью 60% пройдет небольшой дождь. Дневные температуры воздуха будут варьироваться в пределах +25 +27 градусов. Ветер умеренный южный.

Небольшой дождь с такой же вероятностью прогнозируют и в Находке. Дневные температуры в пределах +24+26 градусов. Ветер умеренный юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU