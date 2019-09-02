Пока все спят: во Владивостоке бригады латают дороги, пострадавшие от череды тайфунов

СЕГОДНЯ 03:16 2019-09-02T03:16:51+03:00

Работники занимаются дорогами в ночное время, чтобы не создавать пробок

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На протяжении нескольких дней во Владивостоке ведутся масштабные работы, в результате которых городские дороги должны будут привести в порядок. Сильные ливни стали причиной разрушений асфальта, на некоторых участках, по словам автомобилистов, в принципе невозможно проехать. В связи с чем, власти приняли решение организовать бригады, притом ночные, чтобы ремонтные работы не стали причиной пробок и конфликтов на дорогах, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на городскую мэрию.

Так, минувшей ночью дорожники приводили в порядок самые поврежденные участки дорог. Среди них: Луговая, Корабельная набережная, проспект 100-летия Владивостока, Светланский переулок и Фирсова.

- Глава города распорядился приступить к работам по устранению неровностей и повреждений на дорогах оперативно. Пока нам позволяет погода, в первую очередь восстанавливаем поврежденные участки на тех дорогах, которые больше всего загружены. После этого переходим на внутриквартальные дороги и проезды, - отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

В ведомстве также отметили, что в ночь с 1 на 2 сентября дорожники проводили работы и на улицах Алеутская, Фонтанная, Пограничная, Батарейная, Западная и Набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU