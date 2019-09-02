2019-09-02T03:57:04+03:00
Общество

Электроснабжение потребителей приморского филиала ДРСК восстановлено

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Электроснабжение потребителей Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК), нарушенное прохождением паводка, восстановлено. В населённых пунктах, где выполнить ремонт повреждённых линий пока невозможно, организовано подключение дизельных электростанций.

Паводковая и дорожная обстановка из-за отсутствия проездов и доступа к энергоустановкам пока не даёт возможности энергетикам в полном объёме развернуть аварийно-восстановительные работы. В связи с этим электроснабжение части потребителей п. Золотая Долина, Бровничи, одного микрорайона в г. Партизанске пока осуществляется от дизель-генераторных установок.

Энергетики ищут варианты перевода этих потребителей на централизованную систему электроснабжения. Так в Партизанске сегодня активно идет строительство линии 6 кВ, взамен смытой паводком, протяженностью около 1 км. Уровень воды в реке Тигровой пока не даёт возможности начать восстановительные работы на энергообъектах в с. Бровничи. Ремонтные работы на повреждённых паводком ЛЭП будут организованы сразу же после падения уровня воды и возможности доставки на места материалов и техники.

Электроснабжение остальных потребителей приморского филиала ДРСК осуществляется в штатном режиме.

Филиал "Приморские электрические сети" просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" или "010".

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

ИСТОЧНИК KP.RU

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